بصمات وضعها فيروس كورونا على الرياضة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – شهد العالم في الآونة الأخيرة انتشار فيروس «كورونا» القاتل، الذي ظهر في الصين، وأودى بحياة أكثر من 500 شخص حول العالم.

فيروس كورونا كان له تأثير واضح على كافة نواحي الحياة، ومن بينها الرياضة، وهو ما تستعرضه «المستقلة» في السطور التالية.

دوري أبطال آسيا:

أثر كورونا على مشوار الأندية الصينية في دوري أبطال آسيا، بسبب مخاوف أندية شرق القارة من انتشار الفيروس، حيث قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مباريات أندية الصين في أول 3 جولات بالبطولة.

وكانت عدة دول آسيوية قد فرضت قيودا مشددة على السفر من وإلى الصين التي شهدت انتشار الفيروس القاتل، ما تسبب في تأجيل مباريات الأندية الصينية في أول 3 جولات، من فبراير/شباط الحالي، إلى أبريل/نيسان ومايو/أيار القادمين، على أن تكون هذه الجولات هي التي تخوضها أندية الصين خارج ملعبها.

اقرأ أيضا: كورونا يؤثر على مشوار أندية الصين في دوري أبطال آسيا

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه قد يضطر لاحقا لإعادة جدولة المباريات التي تشارك فيها الأندية الصينية مرة أخرى، إلا إذا أصبح ممكنا إقامة المباريات في موعدها.

وتشارك 4 أندية صينية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وهي شنغهاي شينهوا وشنغهاي إيست آسيا وجوانزو إيفرجراند بحانب بكين كوان.

سحب البطولات من الصين:

قررت عدة اتحادات رياضية دولية سحب تنظيم عدة بطولات من الصين بسبب فيروس كورونا، فضلا عن إلغاء بعض منها.

وتقرر إلغاء كأس العالم للتزلج، التي كان من المفترض إقامتها في مدينة يانتشينج الصينية في فبراير/شباط الحالي، كما تم تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات، التي كان مقررا إقامتها في مارس/أذار المقبل بنفس المدينة، إلى العام المقبل.

وتم نقل تصفيات الألعاب الأولمبية لكرة الطائرة للسيدات من مدينة فوشان الصينية إلى العاصمة الصربية بلجراد، كذلك نقلت بطولة الملاكمة الآسيوية من مدينة ووهان إلى العاصمة الأردنية عمان،.

كذلك تم إلغاء ماراثون هونج كونج الذي كان مقررا إقامته في فبراير، كما أن سباق فورمولا 1 في حلبة شنغهاي الدولية، والمقرر إقامته في أبريل/نيسان المقبل، أصبح مهددا بالإلغاء.

أولمبياد طوكيو 2020:

توشيرو موتو، رئيس اللجنة المنظمة الأولمبياد طوكيو 2020، أبدى قلقه من انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في اليابان في الصيف هذا العام.

ورغم تعهد شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، بعدم تأثر تنظيم الأولمبياد بفيروس كورونا، إلا أن حالة من القلق لا تزال محيطة بإمكانية تأثيره على الحدث العالمي.