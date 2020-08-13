بشير الحداد يدعو الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان للعودة الى طاولة الحوار

المستقلة … دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للعودة الى طاولة الحوار واستئناف المباحثات لحل الملفات العالقة بين الطرفين وفق الدستور.

وقال الحداد في بيان تلقت “المستقلة” اليوم الخميس ، إنه “على ضوء البيانين الصادرين من حكومة أقليم كوردستان العراق ومن وزارة المالية الإتحادية مؤخراً حول علاقة الأقليم بالحكومة الإتحادية وإلتزامات الطرفين الدستورية، ندعو الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كوردستان العراق الاسراع في العودة إلى طاولة الحوار واستئناف المباحثات وإكمالها والإتفاق وفق الآليات الدستورية والقانونية لحل جميع القضايا والملفات العالقة بين الطرفين”.

واشار إلى أن “المتضرر من نتائج التأخير في المباحثات وعدم التوصل الى الإتفاق هو المواطن في الأقليم”.

وأوضح ان “الحكومة الإتحادية ملزمة بتأمين المستحقات المالية وتأمين رواتب موظفي ومتقاعدي الأقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية وبالمقابل إيفاء الأقليم بالتزاماته الدستورية والوصول إلى حلول مشتركة لتعزيز التعاون بين بغداد وأربيل”.