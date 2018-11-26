بشير الحداد : زيارة البارزاني لبغداد ستؤدي للمضي في العملية السياسية الى الامام

(المستقلة) اعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، الاثنين، ان زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ستؤدي للمضي في العملية السياسية الى الامام، مشيرا الى ان هناك ارتياح شعبي وسياسي من هذه الزيارة.

وقال الحداد في تصريح صحفي تابعته (المستقلة)، ان “زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والوفد المرافق له في بغداد، هي مؤشر ايجابي ورسالة للعراق والعالم مفادها ان الكرد يؤمنون بلغة الحوار والتفاهم وحل جميع المشاكل بين الطرفين”، مبينا ان “الكرد دائما هم عامل مصالحة وتفاهم وكانوا ولا يزالون عنصر حل وليس عنصر احداث المشاكل”.

واضاف “جئنا ومددنا يد التعاون والحوار لحل المشاكل بين الاقليم وبغداد وحل مشاكل العراق ايضا”، مبينا ان “المركز والاقليم بحاجة الى البعض”.

وتابع الحداد ان “الاستقبال الكبير والمفرح للوفد الكردي هو رسالة ايجابية تصر على ارادة الصلبة”، لافتا الى ان “هناك ارتياح شعبي وسياسي من هذه الزيارة”.

واكد ان “الزيارة كانت ناجحة وموفقة وستؤدي الى المضي في العملية السياسية الى الامام لدعم الاستقرار والحكومة الحالية”.

يذكر ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني زار يوم الخميس الماضي العاصمة بغداد والتقى بكبار المسؤولين بينهم رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى رؤساء الكتل السياسية بينهم نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري.