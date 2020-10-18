بشكل غير قانوني .. الكشف عن 300 ألف عامل بنغلاديشي في العراق

بشكل غير قانوني .. الكشف عن 300 ألف عامل بنغلاديشي في العراق

المستقلة / – كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود 300 ألف عامل بنغلاديشي في العراق بشكل غير قانوني.

وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل احمد العلواني في تصريح صحفي اليوم الاحد إنه “تم التنسيق مع السفارة البنغلاديشية في بغداد لبحث الوجود القانوني لعمالتها في البلاد بالعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين العراق وبنغلاديش بشأن دخول عمالة الاخيرة إلى البلاد”.

وبين العلواني ان وزارته “ستتعامل قانونيا مع العمالة الوافدة الى العراق من ناحية اصدار اجازة العمل، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بايقاف دخول العمالة البنغالية الى البلاد وذلك لتجاوز الحد القانوني لعددها فيه”.

واكد العلواني “اهمية السيطرة على تسرب العمالة الوافدة الى اعمال ومشاريع مخالفة غير التي جاءت من اجلها”، داعيا السفارة الى “توجيه عمالتها بتصحيح الموقف وتجديد اجازة العمل والاقامة لتصحيح وضعهم القانوني والا ستتم اعادتهم الى بلدهم”. (النهاية)