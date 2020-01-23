بشكل رسمي تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي

أعلن نادي الاهلي المصري بياناً يوضح فيه اختيار تركي آل الشيخ رئيساً شرفيا للنادي وذلك رداً على آل الشيخ، بخصوص الرئاسة الشرفية للنادي المصري.

حيث قالت ادارة النادي في بيانها أن ” إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي وعودته من رحلة العلاج سالما لوطنه وأهله وكل محبيه” فيما أكدت على أن ” الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قبل ما يزيد على عام ونصف لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة”.

و جاء في البيان أن النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ، كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين.

يذكر أن مجلس ادارة النادي الاهلي شدد على التعاون في المرحلة المقبلة بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة.