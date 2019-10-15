بشرى علمي : يسعون لمحاربتي قبل ان اكمل الاغنية الاولى

(المستقلة)..كشفت ملكة جمال العرب المغربية بشرى علمي ان قرارها بالدخول الى مجال الغناء سبب القلق للبعض من دون أي مبرر، و حتى ان ثمة من سعى الى محاربتها حتى قبل ان تنتهي من تسجيل أول أغنية لها.

وقالت علمي ان الموضوع يرتبط ربما بالغيرة او الخوف من موهبتها و حضورها و عفويتها مؤكدة : لم اعلن الحرب على احد لانني اساساً لا اؤمن بالصراعات على الاضواء , لكن كما هو واضح هناك من شعر بالضرر بعد الاعلان عن إحتراف الفن مع العلم انني لا اهدف الى مزاحمة الاخرين , لان التعبير عن موهبتي هو الاساس و ليس اعلان الحروب على الاخرين.

في المقابل اوضحت بشرى انها مازالت في مدينة مراكش لاتمام كامل التحضيرات الخاصة بالاغنية الاولى التي سترى النور خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت أن أغنية مغربية ثانية سوف تجمعها بالملحن المغربي محمد الرفاعي , قبل ان تخوض غمار الاغنية المصرية و بعدها اللبنانية.

وقالت : الجمال كان بوابة العبور الى الفن و سوف اعمل بكل جهدي كي أعبر عن نفسي بالشكل الصحيح و اللائق , خاصة انني اكره الروتين و اميل الى كل ماهو متميز و راقي .