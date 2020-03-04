بشار الاسد: لم نرتكب اعمال عدائية ضد تركيا  

(المستقلة)..أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، أن “بلاده لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا، وأن الخلافات الحالية غير منطقية”.

وأضاف الاسد في حديث مع “قناة روسيا – 24″، إن “سوريا لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا”، سائلاً “ما هي الأعمال العدائية الكبيرة أو الصغيرة التي ارتكبتها سوريا ضد تركيا؟”.

وتابع، “ليس هناك أي أعمال عدائية، هناك عائلات سورية تركية، وهناك مصالح مشتركة حيوية.. التداخل الثقافي المتبادل حدث تاريخيًا، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يكون بيننا وبينهم خلافات جدية”.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفّذ مسلحون، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبّب بمعارك عنيفة بين الطرفين.

المصدر: روسيا اليوم