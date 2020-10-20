بسرعة 377.2 ميغابايت في الثانية.. السعودية الأعلى عالمياً بسرعة الانترنت

ومنذ فترة احتفلت شركة زين العراق على عام مر من إطلاق شبكتها للجيل الخامس (5G) داخل المملكة. ومنذ ذلك الوقت حتى اللحظة، لم تتوقف الشركة عن التحديث والتطوير والتوسّع حتى باتت علامة “زين السعودية” مرادفة لشبكة الجيل الخامس وللأداء الأفضل في المنطقة والعالم. وقد انعكس خيار التحديث والابتكار المستمرين اللذين تبنّتهما الشركة الفتية، على تجربة الاستخدام التي تقدّمها إلى عملائها. فكانت الأفضل لناحية التغطية الجغرافية، والأفضل في التطبيقات الاجتماعات الافتراضية، وكذلك في الألعاب الإلكترونية. وكل ذلك بموازاة تحوّل الشركة إلى الربحية بالكامل، وتسجيلها أفضل النتائج الربحية والتشغيلية في تاريخها.

وتم تصميم الجيل الخامس 5G لعالم ستعتمد فيه مليارات الأجهزة على اتصال إنترنت ثابت.

وأتيحت أول مجموعة من الهواتف المحمولة التي تدعم شبكة 5G في أوروبا في أيلول/ سبتمبر الماضي، كما تم استكمال البنية التحتية الأولى للشبكة في العديد من البلدان.

بحسب المفوضية الأوروبية فإنها “واحدة من أهم لبنات بناء اقتصادنا الرقمي ومجتمعنا في العقد القادم”.

وقالت المفوضية إن الجيل الخامس 5G الذي سيسمح للأجهزة بمعالجة حجم هائل من البيانات بأقل قدر من التأخير سيعزز الذكاء الاصطناعي وكذلك الحوسبة السحابية.

وبمرور الوقت ، سيتأثر النشاط الاقتصادي بأكمله بالبنية التحتية 5G، مما يسرع التحول الرقمي للشركات واعتماد قطاعات كثيرة على التقنية الجديدة، وبالتالي الثورة الصناعية الرابعة.