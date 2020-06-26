بسبب لايك .. إليسا غير مرحب بها في المغرب

عبر ناشطون مغاربة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”عن غضبهم على المغنية اللبنانية “إليسا”، بعد إعجابها، الثلاثاء، بخريطة تضم الدول العربية وتظهر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه.

وتصدر هاشتاغ “إليسا غير مرحب بها في المغرب” قائمة الأكثر تداولا بموقع “تويتر” في المغرب، وذلك تعبيرا من النشطاء عن رفضهم لإعجاب المغنية “إليسا” بصورة تضم خريطة المغرب مبتورة من صحرائه.

ونبه نشطاء مغاربة المغنية اللبنانية إلى كونها تسيء إلى المغرب بهذه الخطورة، غير أنها لم تبدي أي اهتمام للموضوع، رافضة إلغاء إعجابها بالصورة، وهو ما رد عليه النشطاء المغاربة بإطلاق حملة ضدها على “تويتر”.

وقال موقع العمق المغربي ان النشطاء المغاربة يعتبرون أنه لا يمكنهم أبدا القبول ببتر أي جزء من تراب بلادهم ، لأن الصحراء هي قضية كافح المغاربة من أجلها عبر أجيال، مطالبين بمقاطعة المغنية المذكورة وعدم استدعائها لإحياء أي حفل بالمغرب.