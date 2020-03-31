بسبب كورونا.. فنانة توزع المال على معجبيها

المستقلة / أشار تقرير لموقع The Independent البريطاني إلى أن النجمة العالمية تايلور سويفت تبرعت بمبلغ يصل إلى 3000 دولار لبعض معجبيها الذين يعانون من الضيق المادي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح أنها قدمت هذا المبلغ لمعجبين أعلنا أنهما يعيشان أزمة مالية. وفي هذا الصدد قالت عاملة المطعم سامنتا جاكوبسون في حديث لمجلة People أنها خسرت عملها بسبب إقفال المطعم بعد انتشار الوباء بحسب (مجلة لها).

واضافت: “بات بإمكاني أن أصدق بأن شخصاً أعجبت به وقدرته لسنوات مد يد العون لي بكرم بالغ”.

كذلك ذكر موقع Page Six أن النجمة أريانا غراندي قدمت بدورها تبرعات لبعض معجبيها وحصل 20 من هؤلاء على مبالغ تراوحت بين 500 و1000 دولار أميركي.