بسبب كورونا.. عشيرة «آل بوجياش» في المثنى تلغي التقبيل

بسبب كورونا.. «آل بوجياش» في المثنى تلغي التقبيل

المستقلة / اعلنت عشيرة “آل بوجياش” في المثنى، جنوب العراق، إلغاء التقبيل والاكتفاء بالمصافحة في المناسبات، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس “كورونا” الجديد.

وقال عضو هيئة الرأي في عشيرة “آل بوجياش” إن “شيخ عموم القبيلة راجح رحيم قرر منع التقبيل في المناسبات كافة والاكتفاء بالمصافحة فقط، لمنع انتقال فيروس كورونا”.

وأضاف “نحن ندعم إجراءات الحكومة في مواجهة هذا المرض الخطير”.

ولم تعلن الحكومة العراقية عن تسجيل أي إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن.