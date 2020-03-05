بسبب كورونا.. صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعات الربيع الكترونياً

(المستقلة).. اتفق صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على تنفيذ خطة مشتركة لعقد اجتماعات الربيع 2020 للمؤسستين إلكترونيا.

واشار موقع البنك الدولي الى أن ذلك يأتي نتيجة الشعور “بقلق عميق من جراء تطورات حالة الفيروس كورونا والمأساة الإنسانية التي تكتنفه. وبسبب المخاوف الصحية المتزايدة فيما يتصل بالفيروس”.

واوضح ان المندوبين لن يحضروا الاجتماعات بأنفسهم، و”الاستثناء المحتمل هو عدد صغير من المندوبين المشاركين في الاجتماعات الرسمية”.

وبدلا من ذلك “سيجري صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مشاوراتهما الرسمية وما يتصل بها من لقاءات صحفية رئيسية عن بعد”.

وأكدت المؤسستان التزامهما الكامل ” بتقديم المشورة والتحليلات بشأن السياسات، والحفاظ على حوار بناء مع كل أصحاب المصلحة باستخدام قدراتهما المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والتواصل الافتراضي إلى أقصى حد ممكن”.