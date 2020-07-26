بسبب كورونا.. دول عربية تمنع إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

(المستقلة)..قررت 7 دول عربية منع صلاة عيد الأضحى المبارك في عموم المساجد والساحات، وقصرها على مسجد واحد أو مساجد محددة وبضوابط واشتراطات حازمة، منعا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، في بيان، منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات المكشوفة، في إطار إجراءات وقائية للحد من تفشي كورونا.

وأكدت في البيان اعتماد الجوامع والمساجد المهيأة فقط لإقامة صلاة عيد الأضحى.

وفي السياق، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية المغربية، منع إقامة صلاة العيد في المساجد وجواز إقامتها في المنازل دون خطبة.

كما أعلنت مصر أنه يُسمح بأداء صلاة عيد الأضحى في أحد المساجد الكبرى بالبلاد فقط، وبعدد محدود.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بفرض حظر تجوال شامل في البلاد خلال عطلة عيد الأضحى، ما يعني منع الصلاة في عموم المساجد والساحات.

أما الجزائر، فأعلنت أن صلاة عيد الاضحى تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى ودون خطبة.

وأعلنت وزارة الأوقاف السورية عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق، بسبب زيادة تفشي الوباء.

وأعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، سيف الظاهري، في تصريح صحفي، أنه تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.

المصدر: روسيا اليوم