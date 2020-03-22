بسبب كورونا.. برشلونة يطلب مساعدة مادية من نجومه

المستقلة /ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إدارة فريق برشلونة اجتمعت، عن بعد، بهدف إيجاد حلول تساعد على تخفيف آثار فيروس كورونا على النادي، من بينها طلب المساعدة من اللاعبين.

وأوضحت “ماركا” أن مسؤولي الفريق الكتالوني عبروا عن قلقهم من ملايين اليوروهات التي ستفقدها خزينة النادي، بعد قرار تعليق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خوفا من تداعيات “كوفيد-19”.

وأضافت: “كل المؤشرات تقول إن إدارة برشلونة ستطلب من لاعبيها مساعدة النادي ماديا لتجاوز هذه الأزمة”.

وأنفق برشلونة 61 مليون يورو هذا الموسم على التعاقدات الجديدة، بينما يتم إنفاق نحو 507 مليون يورو على أجور اللاعبين، إضافة إلى 135 مليون يورو لتسديد الديون.

وقالت “ماركا” إن خزينة النادي المالية ستضرر بشكل كبير بعد الخسائر التي ستتكبدها بفعل توقف كل المباريات.

يشار إلى أن كورونا أودى بحياة أكثر من ألف شخص في إسبانيا، فيما اقتربت الإصابات هناك من 20 ألفا.