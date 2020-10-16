بسبب كورونا … أمريكا تسجل عجزاً بقيمة 3.1 تريليون دولار

المستقلة … اعلنت الخزانة الأمريكية عن تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية عجزا مالياً غير مسبوق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في أمريكا.

العجز الذي شهدته امريكا يعد هو الاخطر منذ بداية انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت نسبة العجز 218% أي ما يعادل 3.1 تريليون دولار امريكي.

اقرأ أيضاً: كورونا يفتك بأوروبا.. 70 مليونًا تحت العزل في امريكا

حيث صرحت وزارة الخزانة الأمريكية ان إجمالي الدين الامريكي قد شهد ارتفاعا كبيراً ليصل الى 26.9 تريليون دولار امريكي، وهو ما يعتبر الاسوء لهذا العام.