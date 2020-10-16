بسبب كورونا … أمريكا تسجل عجزاً بقيمة 3.1 تريليون دولار

An employee counts USD notes at a money change outlet in Jakarta on June 14, 2013. Indonesia's central bank unexpectedly hiked interest rates for the first time in more than two years as it seeks to boost confidence in the rupiah after the currency fell to a four-year low. AFP PHOTO / Bay ISMOYO (Photo credit should read BAY ISMOYO/AFP via Getty Images)

المستقلة … اعلنت الخزانة الأمريكية عن تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية عجزا مالياً غير مسبوق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في أمريكا.

العجز الذي شهدته امريكا يعد هو الاخطر منذ بداية انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت نسبة العجز 218% أي ما يعادل 3.1 تريليون دولار امريكي.

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حيث صرحت وزارة الخزانة الأمريكية ان إجمالي الدين الامريكي قد شهد ارتفاعا كبيراً ليصل الى 26.9 تريليون دولار امريكي، وهو ما يعتبر الاسوء لهذا العام.

 

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