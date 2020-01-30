بسبب كاريكاتير.. كورونا يثير أزمة بين الصين وصحيفة دنماركية

(المستقلة)… طلبت السفارة الصينية في الدنمارك، من صحيفة يولاندس بوستن، أكبر صحيفة في الدنمارك، الاعتذار بسبب نشرها رسما للعلم الصيني، جرى استبدال النجوم الخمسة فيه، برموز لشكل الفيروس، في إشارة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة في بيان، على موقعها الإلكتروني، نقلته وكالة بلومبرج للأنباء: “نعبر عن سخطنا الشديد ونطالب صحيفة يولاندس بوستن ورسام الكاريكاتير نيلس بو بويسين، أن يلوما نفسيهما، على خطأهما، ونشر اعتذار علني للشعب الصيني”.

وأعلنت الصين، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 132 حالة، ووصول عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى قرابة 6 آلاف حالة. (النهاية)