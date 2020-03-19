بسبب كارثة اصابتها … محافظة عراقية تطالب تخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ

( المستقلة)…. طالب النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ديار برواري، يوم الخميس، الحكومة العراقية بتخصيص مبالغ من موازنة الطوارئ لمحافظة دهوك، التي تعرض سكانها إلى أضرار جسيمة نتيجة غزارة الأمطار والسيول.

وقال برواري، في بيان له تلقته ( المستقلة) إنه “هطول الامطار الغزيرة في محافظة دهوك أدى إلى اضرار جسيمة في المنازل والطرق والجسور والممتلكات”، مشيرا الى أن “الحكومة المحلية في المحافظة غير قادرة على تعويض هذه الاضرار”.

وطلب النائب من الحكومة الاتحادية، أن “تخصص مبالغ من أموال الطوارئ التي ادرجت ضمن الموازنة العامة الاتحادية لمحافظة دهوك”، داعيا الحكومة المحلية إلى أن “تتقدم بطلب لهذه الاموال بأسرع وقت”.

وتعرضت عدة منازل في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إلى الهدم نتيجة غزارة الأمطار وأن نحو 300 منزل تضرر جراء الفيضانات وان عدة منازل هدمت بالكامل بمركز مدينة دهوك نتيجة استمرار هطول الامطار منذ يوم امس.

وأن نحو ثلاثين سيارة تعرضت للغرق لحد الان، لكن لم تسجل المحافظة لغاية الان اضرار بشرية جراء هذه الفيضانات.( النهاية)