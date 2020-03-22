بسبب عدم التزامه بالوقاية..النجوم الاتراك يتعرضون للهجوم

(المستقلة)..في موجة الإنتقادات الواسعة التي يتعرض لها النجوم الأتراك هذه الأيام والتي كان من بينها بيرين سات وزوجها اللذين لم يلتزما بفترة الحجر الصحي المفروضة عليهما، تعرض النجم التركي مراد يلدريم لهجوم كبير أثناء تصويره لمسلسله “رامو” الذي يعرض حالياً عبر الشاشات التركية، والسبب ليس غريباً عما تعودنا عليه في الآونة الأخيرة وهو فيروس كورونا.

فقد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم التركي، يظهر فيه وهو وسط عدد قليل من الأشخاص من أهالي مدينة “أضنة” التي يتواجد فيها النجم حالياً لتصوير المسلسل فيها، والمعجبون الذين يرغبون بأخذ الصور التذكارية معه، متجاهلين تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي الفيديو يظهر النجم التركي وهو يسمح لمعجبيه بالتقاط الصور معه ولكن من دون أن يلمسوه أو يقتربو منه كثيراً، وهو ما جعله عرضة للإنتقاد والهجوم الشديد، وهي المرة الأولى التي يتفق غالبية الأشخاص على النقد ذاته بحق فنان، مشيرين إلى أنه كان يتوجب عليه أن يكون مثالاً وقدوة لغيره وينصحهم بعدم الاختلاط والمصافحة بدلاً من الاستعراض والتقاط الصور.

وقد اعتبر البعض ما قام به الممثل من الطلب من المعجبين التقاط الصور معه دون أن يلمسوه، بأنه تصرف أناني و متكبر بحت وأنه يفكر في نفسه دون أن يفكر بالآخرين.

ويأتي هذا التصرف في ظل إعلان الشركة المنتجة للعمل رغبتها بتأجيل تصوير المسلسل لأسبوعين وهي الخطوة التي كانت عنوان أغلب المسلسلات التركية المعروضة حالياً عبر الشاشات كإجراء احترازي لضمان صحة العاملين فيها والممثلين.

وعلى الرغم من هذا القرار ستقوم القناة الناقلة ببث حلقة اليوم الثلاثاء من المسلسل في موعدها على أن يتوقف عرضه لمدة أسبوعين بسبب وقف التصوير نتيجة “كورونا”.

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد أعلنت في وقت سابق عن أنه سيكون هناك موسم ثانٍ، وذلك لما يحققه من نجاح و نسب مشاهدة عالية، خصوصاً وأن عودة يلدريم إلى الدراما جاءت قوية جداً من خلال هذا العمل.

مسلسل “رامو” من بطولة مراد يلديريم الذي يجسد دور “رمضان” الملقب بـ “رامو”، الذي يجمع بشخصيته بين طيبة القلب والطباع الصعبة والحادة. وإسراء بيلجيتش التي تجسد دور “سيبال “، وتدور أحداث المسلسل حول صراع بين عائلتين وحب كبير سينمو بين “سيبال” وزعيم عصابة “رمضان” الملقب بـ رامو الذي يحب مساعدة المظلومين وستكون أكبر معركة لـ رمضان هي حبه لـ سيبال.

كما يذكر أن مراد يلدريم متزوج من ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، وقد فقدا طفلهما الأول بعد ثلاثة أشهر من الحمل، ورصدت كاميرا الصحفيين خروج الممثل يلدريم رفقة زوجته إيمان الباني من المستشفى، وقال يلدريم عن خبر إجهاض زوجته: “خير إن شاء الله”.