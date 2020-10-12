بسبب سيارة مفخخة استنفار أمني في احدى محافظات العراق

المستقلة/- أفاد مصدر أمني في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، بفرض إجراءات أمنية مشددة في القضاء بحثاً عن سيارة مفخخة.

وقال المصدر لـ(المستقلة) اليوم الاثنين بأن معلومات استخباراتية أفادت باحتمال شن هجوم بسيارة مفخخة في قضاء خانقين.

وأضاف أن “قوات الشرطة والاجهزة الساندة فرضت اجراءات مشددة داخل الاسواق والاماكن العامة، وتقوم بفحص دقيق للعجلات التي تدخل أو تخرج من خانقين بحثا عن عجلة مفخخة يشتبه بدخولها الى خانقين”.

واوضح المصدر أن “قوات الشرطة تواصل التحري والبحث عن أي عجلات مشتبه بها، واتخذت اجراءات وقائية محكمة لحماية الاسواق والاماكن العامة من أي طارئ أمني”.(النهاية)