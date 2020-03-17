بسبب تفشي الكورونا.. إيران تفرج “مؤقتا” عن 85 ألف سجين

(المستقلة).. عمدت السلطات الايرانية الى الإفراج مؤقتاً عن نحو 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب أعلن متحدث باسم القضاء في إيران.

وقال علام حسين إسماعيل: “نحو 50 بالمئة من المفرج عنهم سجناء بقضايا أمنية … كما اتخذنا في السجون اجراءات احترازية لمواجهة التفشي”.

الى ذلك اعتبر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران قد يكون خمسة أضعاف الرقم الرسمي المعلن، بحسب ما أفادت إيران إنترناشيونال.

وكانت وزارة الصحة الايرانية أعلنت الاثنين تسجيل 129 وفاة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز “ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا”.

وترفع الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في إيران إلى 853 منذ 19 شباط، عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بالوباء في إيران.

وتحدّث جهانبور عن 1053 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 ألفا و991 إصابة.

وسجّلت محافظة طهران أعلى عدد من الإصابات الجديدة مع تسجيل مئتي حالة، لكن العدد أقل بنحو خمسين إصابة عن اليوم السابق.