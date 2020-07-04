بسبب تظاهرة … صلاح الدين تسجل اكثر من 100 اصابة بكورونا

(المستقلة)… أعلن قائممقام قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين عبد العزيز فزع عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى اكثر من 100 إصابة بسبب خرق الحظر الوقائي وتنظيم تظاهرة خدمية في القضاء خارج الضوابط والاحترازات الوقائية.

وقال فزع في تصريح صحفي تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “العشرات من اهالي الدجيل شاركوا في تظاهرة تطالب بتحسين الخدمات والواقع الصحي دون أية احترازات وقائية او ارتداء للكمامات، ما سبب بتسجيل اكثر من 100 اصابة خلال 72 ساعة”.

وأضاف أن “خرق الحظر والإنفلات وعدم إلتزام المواطنين بالحظر الوقائي سبب رئيسي بزيادة الاصابات”، مؤكداً أن “الكثير من سكان الدجيل بعيدون عن اجراءات وتحذيرات خلية الازمة والجهات الصحية”.

ودعا فزع الاهالي إلى “تدارك الوضع والالتزام بالحظر وإنقاذ القضاء من كارثة صحية تضع كورونا خارج السيطرة”، لافتا إلى أن “مطالب الاهالي كانت مشروعة بتحسين الخدمات والواقع الصحي واكمال انجاز مستشفى الدجيل سعة 100 سرير والمتوقف العمل فيها منذ سنوات ووصول نسب الانجاز الى نحو 45%”. (النهاية)