بسبب تسارع كورونا بالانتشار …نينوى تعلن حظرا تاما للتجوال

(المستقلة)… قررت خلية الازمة في محافظة نينوى فرض حظر التجوال التام ثلاثة ايام في الاسبوع وذلك تفاديا لإتساع فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الخلية في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان النائب الاول لمحافظ نينوى سيروان الروژبياني وجه بان حظر التجوال سيكون تاما لايام الخميس والجمعة والسبت تماشيا مع قرارات خلية الازمة المركزية في بغداد.

واعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، تسجيل 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2312 حالة شفاء، واشارت الى وفاة 67 شخصا بسبب المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.(النهاية)