بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

المستقلة / توفيت مراهقة في الخامسة عشرة من عمرها على نحو مفاجئ إثر إصابتها بـ”الإنفلونزا”، حيث تطورت حالتها وأصيبت بـ”تعفن الدم”.

الجدير بالذكر أن المراهقة “لاسي فيشر”، وهي من ولاية “نورث كارولينا” الأمريكية، كانت تعاني في أواخر شهر ديسمبر الماضي من فقدان الشهية وكانت تشعر بالألم على مدار بضعة أيام.

وكان والدها يعتقد في البداية أنها تعاني من مشكلة في المعدة، لكنه بعد أن انتبه إلى أن حالتها لا تتحسن قرر اصطحابها إلى الطبيب، ولم يمض سوى وقت قصير على وصولهما إلى عيادة طبية حتى سقطت “لاسي” أرضًا ولم تستعد وعيها على الإطلاق، وتوفيت في المستشفى.

وخلص الأطباء في أعقاب ذلك إلى أن فيروس “الإنفلونزا”، الذي لم تتم معالجته، قد تسبب في إصابتها بـ”تعفن الدم”، والذي تسبب بدوره في التهاب شديد الخطورة أثر على وظائف أعضائها، وأدى إلى وفاتها في نهاية المطاف، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال والداها في تصريح لوسائل إعلام محلية إنها لم تتلق لقاح الإنفلونزا هذا العامَ.

وأوضح والدها أنه اصطحبها إلى عيادة الطبيب مرتين في شهر نوفمبر الماضي، لكنها لم تحصل على اللقاح بسبب معاناتها من طفح جلد

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه قد ذُكر في شهادة وفاة “لاسي” أن السبب المباشر لوفاتها هو إصابتها بـ”صدمة إنتانية”، في حين أن “الإنفلونزا” هي السبب الأساسي الذي أدى إلى ذلك.