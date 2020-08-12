بسبب القصف التركي.. العراق يلغي زيارة وزير الدفاع التركي

أعلنت بغداد، الأربعاء، إنها ألغت زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والتي كانت مقررة الخميس، بسبب قصف مسيرة تركية في محافظة أربي أدت لمقتل ثلاثة من الجيش العراقي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية قالت فيه إن “العراق يرفض رفضا قاطعاً، ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الاراضي العراقيّة في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في اقليم كردستان العراق بطائرة مُسيَّرة”.

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وأشار البيان إلى أن “الاستهداف التركي يعد خرقا لسيادة وحرمة البلاد، وعملاً عدائياً يخالف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تُنظّم العلاقات بين البلدان”.

وأضاف: “ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق المُؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات، وانتهاكات”.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر أمنية عراقية أن آمر لواء وفوج عراقيين وسائقا، قتلا بعد قصف تركي على منطقة سيدكان شمال العراق، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء العراقية.