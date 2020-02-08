بسبب الأهلي وبيراميدز.. الزمالك يقيل كريم حسن شحاتة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي الزمالك المصري، إقالة المذيع كريم حسن شحاتة من القناة التليفزيونية للنادي، بسبب تناوله أحداث مباراة بيراميدز والأهلي، في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

كريم، نجل حسن شحاتة نجم الفريق ومدربه السابق، استضاف خبيرا تحكيميا للحديث عن الحالات المثيرة للجدل في مباراة بيراميدز والأهلي، التي انتهت بفوز الأخير 2-1، الخميس الماضي.

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ونشر الزمالك بيانا رسميا قال فيه: «قرر مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاته مذيع برنامج زمالكاوي والاستغناء عن خدماته».

وأضاف البيان: «جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس منذ قليل، وعرض خلالها مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة ما بدر من كريم شحاتة».

يذكر أن قناة الزمالك ظهرت للنور في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي متصدر الترتيب.