بسبب إنفلونزا الطيور .. الكويت تحظر الدواجن السعودية

المستقلة /أعلنت الكويت الثلاثاء، حظر استيراد الدواجن والبيض من السعودية مؤقتا، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

ووفقاً لـ”الرأي” الكويتية، قالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية، إن هذا الإجراء يأتي من قبل الهيئة نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أعلنت في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

وقالت المنظمة نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية، إن التفشي الذي حدث في منطقة سدير بوسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر، وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.