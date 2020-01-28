بسبب إلغاء حفلاته “مروان خوري” يقدم إعتذارا لجمهوره

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان اللبناني مراون خوري، عن السبب الحقيقى وراء عدم إحيائه حفلات في الفترة الحالية، مشيرا أن السبب في ذلك هو الأوضاع السياسية الغير مستقرة في لبنان.

وقال خوري ، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بدّي قول للمحبين أنو أنا أشتقتلكن اكتر وبحبكن دايماً وبعتذر عن الغياب اللي مش مقصود ويمكن حفلاتي بتكون أفضل طريقة حتى اتواصل مع اللي بحبّن وبيحبّوني”.

وتابع: “بس ما بخفي على حدا أنو وضع البلد مأثر على كل شي منقولو ومنعملو ومنحسّو ! واكيد انا بصدد تحضير الأعمال اللي وعدت فيها قريباً إن شالله”.