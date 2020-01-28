بسبب إلغاء حفلاته “مروان خوري” يقدم إعتذارا لجمهوره
المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان اللبناني مراون خوري، عن السبب الحقيقى وراء عدم إحيائه حفلات في الفترة الحالية، مشيرا أن السبب في ذلك هو الأوضاع السياسية الغير مستقرة في لبنان.
وقال خوري ، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بدّي قول للمحبين أنو أنا أشتقتلكن اكتر وبحبكن دايماً وبعتذر عن الغياب اللي مش مقصود ويمكن حفلاتي بتكون أفضل طريقة حتى اتواصل مع اللي بحبّن وبيحبّوني”.
وتابع: “بس ما بخفي على حدا أنو وضع البلد مأثر على كل شي منقولو ومنعملو ومنحسّو ! واكيد انا بصدد تحضير الأعمال اللي وعدت فيها قريباً إن شالله”.
بدّي قول للمحبين انو انا اشتقتلكن اكتر وبحبكن دايماً وبعتذر عن الغياب اللي مش مقصود ويمكن حفلاتي بتكون أفضل طريقة حتى اتواصل مع اللي بحبّن وبيحبّوني بس ما بخفي على حدا انو وضع البلد مأثر على كل شي منقولو ومنعملو ومنحسّو ! واكيد انا بصدد تحضير الأعمال اللي وعدت فيها قريباً نشالله
— Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) January 28, 2020
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