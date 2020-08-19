بسبب أغنية.. مقاضاة شاكوش والتحقيق مع أحمد سعد

(المستقلة)… على خلاف النجاحات التي يحققها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وملايين المشاهدات التي تحققها أغانيه، يبدو أن أزمة قضائية ستواجهه في الساعات المقبلة.

وذلك بعد أن أعلنت نقابة الموسيقيين بقيادة هاني شاكر، عن اتخاذ مجلس النقابة لقرار في اجتماعه الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بإقامة دعوى قضائية ضد شاكوش.

وتأتي تلك الدعوى القضائية بسبب مزاولة مطرب المهرجانات لمهنة الغناء دون الحصول على تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية.

كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق، بسبب طرحه لأغنية مع حسن شاكوش، والأخير غير مصرح له بالعمل من قبل النقابة.

تلك القرارات التي تأتي بسبب أغنية “100 حساب” التي أعلن قبل أكثر من شهر ونصف عن تعاون سعد وشاكوش فيها، وهو ما أثار أزمة وقتها، بعد أن حذرت النقابة من طرحها.

نظرا لعدم امتلاك حسن شاكوش لصفة قانونية داخل نقابة الموسيقيين، وهو ما دفع الثنائي لتأجيل طرحها، إلا أنهما قاما بطرحها قبل أسبوعين، وتمكنت من تحقيق مشاهدات وصلت إلى أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

وعلى إثر ذلك قررت النقابة أيضا مخاطبة كافة شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع، بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام. (النهاية)