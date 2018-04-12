بريطانية تشتري 400 زوج حذاء سعرها 28 ألف جنيه (صور)

(المستقلة)..أنفقت البريطانية “كاتي بورتر” أكثر من 28 ألف جنيه إسترليني لشراء أكثر من 400 زوج من الأحذية.

وتمتلك “كاتي” والتي تعيش في هامرسميث غرب لندن أكبر مجموعة أحذية في بريطانيا على الإطلاق ولتصبح “ملكة الأحذية”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت “كاتي” (49 عامًا): “مجموعتي من الأحذية أصبحت ضخمة جدًا لأني أشتري الأحذية بطريقة هستيرية ومتهورة”.

وأضافت: “أمتلك رفوفًا تقدر مساحتها بـ4.3 متر × 4.9 متر، ومع ذلك لا يمكنني إيقاف الأمر، أعتقد بأنني سأستمر حتى وإن أصبح عمري مائة عام”.

وتابعت: “تعود ذكرى شراء أول زوج من الأحذية، إلى عمر 12 عامًا، حينما ثمت بشراء حذاء ذي كعب عال من أموال عيد ميلادي ومنذ ذلك الوقت لم أتوقف عن شراء الأحذية”.

تقول “كاتي” إنها دائمًا ما تنظر إلى أقدام الآخرين لتعرف ماذا يرتدون من الأحذية، فهي تعشق الأحذية بشكل كبير ولا يهم من أين تأتي بها سواء كان من ماركات عالمية او متاجر عادية، المهم أنها تصبح سعيدة للغاية حينما تقوم بشرائها.

وتابعت “كاتي” حديثها: “عندما أزور أصدقائي في منازلهم أرى أنهم يضعون كتبًا مرتبة على أرفف أنيقة، لكن أنا أفضل ترتيب أحذيتي الأنيقة والملونة على أرفف خزائني”.