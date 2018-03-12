بريطانيا.. ساعي بريد يوزع “المخدرات” بدلاً من الخطابات

(المستقلة)… ألقت الشرطة البريطانية القبض على ساعي بريد متلبسًا بتسليم الحشيش داخل طرود، في عملية بلغت قيمتها 1.2 مليون جنيه إسترليني، وفق ما ذكرت صحيفة “الديلي تلجراف”.

وذكر الادعاء البريطاني أن السائق أديوال أديرونمو، الذي يعمل في شركة “بارسلفورس وورلد وايد” العالمية، كان يستلم طروداً تحتوي على مخدرات ويسلمها للشركاء معه في العملية، بحسب موقع “سبق”.

وأوقف ضباط شرطة الحدود المتهم بعد أن لاحظوا وجود “عدد مشبوه” من طرود تحتوي على القنّب الهندي، كانت متجهة إلى شمال غرب لندن، وهو الطريق الذي يسلكه أديرونمو.