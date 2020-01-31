بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي رسميا الليلة

المستقلة / تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا الليلة، وذلك بعد 47 عاما من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع الخروج ستبدأ مرحلة انتقالية بين الجانبين تنتهي بـ 31 كانون الأول من العام الجاري.

وخلال هذه الفترة ستظل معظم قوانين الاتحاد الأوروبي سارية بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص، وستحاول بريطانيا والاتحاد الأوروبي أيضا التوصل إلى اتفاق دائم للتجارة الحرة.

وسيلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الساعة العاشرة بتوقيت لندن خطابا مسجلا قبل المغادرة الرسمية من الاتحاد الأوروبي.