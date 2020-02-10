بريطانيا تعلن حالة الطوارئ ضد كورونا بعد ارتفاع عدد الوفيات

المستقلة /أعلنت وزارة الصحة البريطانية حالة الطوارئ بعد ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا، وقررت فرض الحجر القسري على المواطنين المصابين بكورونا.

وفقا لصحيفة “ميترو” البريطانية، أن الصحة البريطانية أعلنت حالة التأهب القصوى لمكافحة كورونا بعد تفشيه في معظم بلاد العالم ووصوله للمملكة.

وقال وزير الصحة إن المواطنين العائدين من ووهان يفرض عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يوما، خاصة بعد إصابة 6 أفراد في بريطانيا بكورونا للتأكد أنهم لن ينقلوا أي فيروسات للمواطنين ولضمان صحة الشعب.