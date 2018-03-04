بريطانيا تشيد بجهود حكومة الإقليم في مجال حماية حقوق الفرد

(المستقلة)… عبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمم المتحدة اللورد احمد، خلال لقائه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان نيحيرفان بارزاني، اليوم السبت،عن تقييمه للدعم والإسناد اللذين تقدمهما كوردستان لحماية حقوق الأفراد وحقوق كافة مكونات المنطقة.

وذكر بيان لحكومة الاقليم وتابعته (المستقلة) ان بارزاني إستقبل مساء اليوم وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمم المتحدة – الممثل الخاص لرئيس وزراء بريطانيا للحد من العنف الجنسي في المناطق المتنازع عليها اللورد أحمد والوفد المرافق له.

وعبر اللورد أحمد خلال لقاء عن ارتياحه لزيارة إقليم كوردستان، وقيم عاليا الدعم والإسناد اللذين تقدمهما حكومة إقليم كوردستان لحماية حقوق الأفراد وحقوق كافة مكونات المنطقة، وخاصة في المناطق التي شهدت الصراع، مشيدا بجهود حكومة إقليم كوردستان والاستعداد للتعاون والتنسيق معها في هذه المجالات

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته، شكر هذا التقييم من جانب الوفد الضيف، وشكر المساعدات الإنسانية البريطانية لإقليم كوردستان، مؤكدا على أن حكومته تولي اهتماما كبيرا بحماية حقوق جميع الأفراد والمكونات في إقليم كوردستان، وأن هذا يأتي ضمن اولويات برنامج عمل حكومة الإقليم وستستمر على العمل بموجبه.

ونوه البيان الى انه في جانب آخر من اللقاء، تم التباحث حول التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة وحول العنف وكيفية التصدي له، وبهذا الخصوص أكد بارزاني على الاهتمام بالجانب التربوي بغية بناء صحيح للفرد داخل المجتمع بعيد عن العنف. (النهاية)