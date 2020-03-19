بريطانيا تسحب قسما من قواتها في العراق

(المستقلة)..أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، أنّ بلاده تقوم بسحب قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنّ القوات المعنية يتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الأخيرة، وبسبب “تعليق” برنامج التحالف الدولي لستين يوما “كإجراء وقائي” إثر تفشي الوباء.

يأتي ذلك بعد أيام من إعادة التحالف الدولي تمركز مئات من قواته المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية بما في ذلك إلى خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغنز إن “التحالف يعيد تمركز قوات من عدد قليل من القواعد الصغيرة”.

وأكد مسؤول في التحالف لفرانس برس إن أول عملية إعادة انتشار كانت تتم الثلاثاء في القائم من القاعدة الغربية على طول الحدود مع سوريا.

وأضاف المسؤول “يجري احتفال بالنقل اليوم لتسليم المنشآت للقوات العراقية، والنية هي مغادرة جميع قوات التحالف للقائم”.

وأوضح المسؤول أن هذه خطوة “تاريخية”، لافتا إلى أن نحو 300 عنصر من قوات التحالف سيتم نقلهم من القاعدة.

وسبق أن أعيد تموضع بعض القوات إلى مواقع للتحالف في سوريا المجاورة التي تشهد نزاعا، إضافة إلى مدافع، بينما سيتم إرسال البعض الآخر إلى قواعد أخرى في العراق أو إلى الكويت.