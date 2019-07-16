بريطانيا ترفض تسليم أسانج لحكم الإعدام

(المستقلة)..صرح نائب وزير خارجية بريطانيا لأوروبا والأمريكيتين، آلان دنكان، أن السلطات البريطانية قررت عدم طرد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى بلد سيواجه فيه عقوبة الإعدام.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن بريطانيا تهتم بصحة أسانج، وفقا لوكالة “إفي”، أدلى الوزير بهذه البيانات في عاصمة الإكوادور، كيتو.

نشرت ويكيليكس، في يوليو/تموز 2016، مراسلات داخلية للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، والتي أثرت سلبًا على شعبية المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وطلب أسانج اللجوء السياسي في السفارة الإكوادورية في عام 2012، وبقي هناك حتى أبريل/نيسان 2019، حيث لم يغادر مبنى السفارة بسبب مخاوف من الاعتقال أو التسليم إلى الولايات المتحدة، التي تتهمه بنشر وثائق سرية لوزارة الخارجية.

كما وجدت المحكمة البريطانية يوم 11 أبريل/نيسان 2019، مذنبا بانتهاك شروط الإفراج بكفالة وتم اعتقاله في السفارة بناء على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر في 29 يونيو/حزيران 2012، في الوقت الحالي، يتواجد أسانج في سجن بيلمارش بلندن. وقد تم نقله إلى المستشفى بسبب اضطراب صحته.

المصدر: سبوتنيك