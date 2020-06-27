بريطانيا تربط نمو الاستثمار والاقتصاد بالعراق بالتخلص من جماعات مسلحة

(المستقلة)… ربط السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي نمو الاستثمار والاقتصاد في العراق بالتخلص من جماعات مسلحة.

وقال هيكي في تغريدة له على تويتر وتابعتها (المستقلة) اليوم السبت إنه “لا يمكن التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه اي دولة دون معالجة المشاكل الامنية”.

وأضاف “طالما هناك انعدام للامن وتواجد للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، لن يتوفر الاستثمار و فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام الذي يستحقه العراقيون”.

وتأتي التغريدة بعد يومين من شن قوات عراقية عملية مداهمة لمقر كتائب “حزب الله” العراقي اعتقلت خلالها 14 عنصراً وضبطت منصتين لإطلاق صواريخ كاتيوشا.