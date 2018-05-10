بريطانيا تدعم الهجوم الاسرائيلي على سوريا وتعهده “دفاع عن النفس”!

(المستقلة)..أدان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الهجمات الصاروخية الإيرانية على قوات إسرائيلية وحث الجمهورية الإسلامية على الكف عن أي تصرفات قد تزعزع استقرار المنطقة.

وقال جونسون “المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الإيرانية على القوات الإسرائيلية… ندعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وأضاف “ندعو إيران للكف عن أي تصرفات لا تؤدي سوى لزيادة عدم الاستقرار في المنطقة. من المهم تفادي مزيد من التصعيد الذي لن يكون في مصلحة أحد”.

في الاثناء قالت القيادة العامة للجيش السوري يوم الخميس إن دفاعاتها المضادة للطائرات دمرت “قسما كبيرا من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية” التي أطلقت على قواعدها العسكرية مضيفة أن الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي قال متحدث باسم الجيش إن الضربات أسفرت أيضا عن تدمير محطة رادار ومستودع للأسلحة. ولم يذكر البيان تفاصيل عن المواقع التي قصفتها إسرائيل خلال الليل.

وقالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا تقريبا يوم الخميس بعد أن أطلقت قوات إيرانية للمرة الأولى صواريخ على أراض تسيطر عليها إسرائيل.