بريستول سيتي يطيح مانشستر يونايتد حامل اللقب من دور الثمانية لكأس رابطة الأندية

(المستقلة) …. حقق بريستول سيتي، المنافس في الدرجة الثانية مفاجأة كبيرة، بعدما أطاح مانشستر يونايتد حامل اللقب من دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، الأربعاء، بتغلبه عليه 2-1 باستاد آشتون جيت.

وفي واحدة من أروع الليالي في تاريخ النادي الذي تأسس منذ 123 عاما، صعق بريستول منافسه المنتمي للدوري الممتاز بهدف من كوري سميث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفاز تشلسي بطل إنجلترا 2-1 على بورنموث في نهاية درامية باستاد ستامفورد بريدج، لينضم إلى أرسنال ومانشستر سيتي في الدور قبل النهائي.

ووجد فريق المدرب جوزيه مورينيو، الذي أدخل على التشكيلة العديد من التغييرات حتى مع وجود زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا، صعوبة كبيرة أمام بريستول الذي تقدم عبر جو برايان في الدقيقة 51.

لكن إبراهيموفيتش، الذي سدد في إطار المرمى في الشوط الأول، أدرك التعادل بتسديدة منخفضة من ركلة حرة بعد ذلك بسبع دقائق.

وحافظ بريستول على آماله ليحقق المفاجأة ويضم يونايتد إلى ثلاثة فرق من الدوري الممتاز أخرجها من البطولة بعدما سجل سميث هدفا في اللحظات الأخيرة.

وبدا تشلسي في طريقه لفوز سهل على منافسه المتعثر في الدوري الممتاز، عندما تقدم عبر ويليان في الدقيقة 13، لكن بورنموث عاد في الشوط الثاني.

وأدرك دان جوسلينج التعادل المستحق في الدقيقة الأخيرة، لكن تشلسي قام بهجمة بعد استئناف اللعب مباشرة ليخطف الفارو موراتا هدف الفوز بعد 40 ثانية من هدف بورنموث.