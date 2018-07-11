بريد عائلة “فراس الصكر” يجسد محنة الذات والوطن

(المستقلة)/حيدر الحجاج/.. عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع صدر حديثا المجموعة الشعرية الثانية للشاعر فراس طه الصكر تحت عنوان ( بريد العائلة ) والتي ضمت سبعاً وعشرين نصا .

تمحورت المجموعة حول محنة الذات والوطن التي حملت بين اطيافها انثيالات الشاعر وتصادمه المستمر مع العالم ؛ وتضمنت قصائد تنوعت بطرحها واسلوبها الثر في تاطير صور شتى شكلت في اجتراحها فضح كل ما هو مضمر نسقي لتابوات القمع التي اناخت برحلها لتدجن الحياة الى مطامير الظلام وكابوس الحروب لتتبلور النصوص الشعرية عبر عنونة الشاعر للمجموعة وايصاله لاكثر من رسالة تشظت بين مكامن قصيدة النثر واوجاعها من تلك الهواجس التي كانت مصدرا يانعا لمدلولات النص كثوابت اطلقها الصكر لتكون الشواخص التي تبلورت في ثيمات العنونة والتي كان اثيرها يتعالى في سماء تلك المعاناة التي علت على اكتاف الصكر ،انطلاقا من الايقاع الزمني للنصوص الشعرية التي بدت كاحجار ثمينة لايستدل عليها الا من صائغ متفرد باسلوبه كفرادة الوجع الذي تمكن من صياغته باكثر من صورة شعرية سطعت بزخارفها ومكنوناتها التي تحمل اكثر من معنى .

كما ان شاغله الاهم الوطن الذي كان الثيمة الاولى التي لا يساوم عليها الشاعر اذ بدت لوعة الحروب ومجراتها الغيبية تنز جرحا عميقا من انامل الصكر بفرادة الطرح وعمق المعنى الذي يحمل اكثر من دال لمنهجيات مسبقة وظّفها الشاعر عبر لوحات الحزن التي كان لها الشغل الشاغل في مخيلة شاعرنا الصكر .

ان جدلية الواقع المرير انسكبت على مفردات النصوص عبر توصيف اثرى بشموليته وعمقه مرتكزا على معرفيات صاحب المجموعة المتناهية ذات البعد الانساني التي شملت كل معاني الحياة ولوعتها .

لقد أمسك الصكر بمعطيات النص عبر روائع شعرية تمكنت من محادثة الواقع بلغة شفافة ثرة حاول ايصالها عبر رسائل موجعة لصندوق بريد العائلة .

ذلك الصندوق الذي يدعونا لفتح اسراره ورؤاه السحرية الحافلة بتساؤلات عديدة واسعة المدى .

يذكر ان الشاعر الصكر اصدر مجموعته الشعرية الاولى بعنوان (سلالة الخراب) عام 2003.