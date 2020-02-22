برونو فرنانديز يكشف دور رونالدو في انتقاله إلى مانشستر يونايتد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشف لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز، المنضم حديثا لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن دور مواطنه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في موافقته على الانتقال إلى الشياطين الحمر.

فرنانديز صاحب الـ25 انضم إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 55 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وقال فرنانديز، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: كريستيانو ظهر للجميع في مانشستر، وأمضى هنا جزء كبيرا من نجاحاته، لهذا كان حلمي أن ألعب مع اليونايتد

وتابع: أعتقد أن أي لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل شيء، أريد الحصول على كل بطولة يشارك فيها الفريق، أنا لاعب طموح وأريد النجاح

وأضاف: لم أتحدث إلى رونالدو قبل مجيئي إلى هنا، لكننا تحدثنا عقب حسم الصفقة، أعرف أن البعض سأل رونالدو عن رأيه بشأني سواء كلاعب وشخص وأعلم أنه أشاد بي وقدم توصية جيدة، لذلك بعثت إليه برسالة كي أشكره على كلماته الرقيقة.

وأتم: علينا أن نكون تحت الضغط كي نتحسن كل يوم، أنا شخص يطلب الكثير من نفسه، وأريد دائما تقديم المزيد والظهور بأداء أفضل بغض النظر عن رسوم الصفقة.

يذكر أن رونالدو (35 عاما) انضم إلى مانشستر يونايتد في 2003 قادما من سبورتنج لشبونة أيضا، ولعب بقميص الشياطين الحمر 292 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 118 هدفا وحقق 9 ألقاب حتى رحيله في 2009 صوب ريال مدريد الإسباني.