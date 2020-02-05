بروسيا دورتموند يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تلقى بروسيا دورتموند الألماني ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بإصابة قائده ماركو رويس.

ونشر بروسيا دورتموند تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الأربعاء، أعلن فيها تعرض رويس لإصابة عضلية في التدريبات وغيابه لـ4 أسابيع مقبلة، ما يعني غياب صانع الألعاب الألماني المخضرم عن فريقه في مباراة ذهاب دور الـ16 بالبطولة الأوروبية، أمام سان جيرمان.

دورتموند يحل ضيفا على باريس سان جيرمان يوم 18 فبراير/شباط الحالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، فيما تقام مباراة الإياب في ألمانيا يوم 11 مارس/أذار المقبل.

ومن المتوقع أن يكون رويس (30 عاما) لائقا للمشاركة في مواجهة باريس في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن النجم الألماني شارك في 26 مباراة مع بروسيا دورتموند هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 7 أهداف.