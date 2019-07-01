المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بروتوكول تعاون بين وزارتي الآثار و الطيران المدني لعرض و بيع المستنسخات الاثرية بمنافذ الأسواق الحرة بمطارات الجمهورية

وقع منذ قليل الدكتور مصطفى وزيري الآمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و رضا متولى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بروتوكول تعاون ثنائي بين وزارتي الآثار و الطيران المدني لعرض و بيع المستنسخات التي تنتجها وحدة النماذج الاثرية بالوزارة و ذلك بمنافذ السوق الحرة بمطار القاهرة الدولي و غيرها في مطارات الجمهورية.

وأوضح د. وزيري أن ابرام هذا البروتوكول جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في إطار حرص وزارة الآثار على إبراز الحضارة المصرية أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وجذب وتنشيط حركة السياحة والنهوض بالإقتصاد المصري، مشيرا الي أن البروتوكول يتضمن إنشاء منفذ لبيع المستنسخات الآثرية في شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بعدد من المطارات منها مطار القاهرة الدولي وشرم الشيخ والغردقة،و التي ستضم مجموعة من المستنسخات من حقب تاريخية مختلفة و التي تعكس ثراء تاريخ و حضارات مصر المتعاقبة وتقدمها بشكل مختصر للزائر كما انها ستكون مصدر لزيادة دخل الوزارة و تشجيع المسافرين على زيارة المناطق الاثرية لمزيد من المعرفة والفهم لهذه الحضارة الفريدة.

ووصف رضا متولى هذا اليوم بالتاريخي للتعاون بين وزارة الاثار متمثلة في المجلس الاعلي للاثار و وزارة الطيران المدني متمثلة في مصر للطيران للأسواق الحرة كما ان البروتوكول سيعمل علي توفير للسائح و الزائر لمحة صغيرة عن تاريخ مصر العريق منوها حرص شركته علي وجود هذا البروتوكول لانه اضافة كبيرة للجانبين.

و اكد د/ عمرو الطبيب المدير التنفيذي لوحدة النماذج الاثرية بوزارة الاثار ان هذه هي أولي التعاون بين الوزارة و مصر للأسواق الحرة و ان المستنسخات التي تنتجها وحدة النماذج موثقة من الوزارةً و ذات جودةً عاليةً و أسعار مناسبة، مشيرا الي ان من اهم المستنسخات التي سيتم عرضها و بيعها بمنافذ الأسواق الحرة هي عبارة عن مستنسخات لمجموعة الملك توت عنخ آمون باعتباره الفرعون الأشهر و غيرها مثل الكاتب المصري و مجموعة من الحلي و الخزف الإسلامي وتماثيل و لوحات و أيقونات قبطية