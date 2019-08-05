بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال ابوغزالة العالمية

المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة التعليمية ومعامل التدريب الذكية

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية .

يأتي توقيع مذكرة التفاهم, فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمعدات

المنظومة التعليمية ووسائل التدريب والمعامل الذكية وفقا لأحدث النظم العلمية.

في هذا الصدد, أوضح “التراس”أنه تم الإتفاق علي البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة التعليمية والتابلت واللاب توب وانشاء معامل تدريبية ذكية , مشيرا لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر ، مع التوسع مستقبلا في أسواق التصدير للسوق الإفريقي والعربي ، بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن التصنيع المشترك ونقل الخبرة الفنية

ونقل وتطبيق أحدث ما توصلت إليه الأبحاث من أساليب تكنولوجية مُتطورة في مجال الوسائل التعليمية والتدريب , مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلي بنسبة كبيرة علي أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة.

من جانبهم, أشاد مسئولي مجموعة طلال أبو غزالة بدور مصر القيادي والهيئة العربية للتصنيع بما لديها من تاريخ عروبي وإمكانيات مُتقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا صناعية حديثة قابلة للتطوير والإبتكار .

,أكدوا علي إستعداد مجموعة طلال أبو غزالة لنقل شتي أنواع التكنولوجيا الحديثة لمصر بالتعاون المشترك والشراكة مع الهيئة ,مشيدا بدورها في تعميق نسب المكون المحلي بالصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية .