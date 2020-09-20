برهم صالح يناقش مع السفير الأمريكي احترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات

المستقلة/- أكد الرئيس العراقي برهم صالح والسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر على “احترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات”.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “صالح وتولر بحثا العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ووفق المصالح المشتركة الى جانب مناقشة الأوضاع في العراق والمنطقة”.

وأضاف بيان أن “اللقاء ناقش أيضا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وأكد صالح وتولر على “ضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، وصولاً الى الأمن والاستقرار واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات”. (النهاية)