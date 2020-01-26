برهم صالح يمهل الكتل البرلمانية حتى الخميس لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة

(المستقلة).. كشف مصدر مطلع ان رئيس الجمهورية برهم صالح امهل الكتل البرلمانية حتى يوم الخميس المقبل لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال المصدر ان صالح دعا الكتل السياسية الى تقديم اسم مرشح متفق عليه ، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، لغرض تشكيل الحكومة الجديدة بدلا عن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، قبل يوم الخميس المقبل.

واشار الى أن رئيس الوزراء ابلغ الكتل السياسية أنه بخلاف ذلك سيكون في حلّ من التزامه مع الكتل السياسية، ويعلن عن اسم مرشح من قبله لتشكيل الحكومة.

وفشلت الكتل السياسية في تقديم مرشح توافقي، بعدما اعلن المتظاهرون في ساحات الاعتصام عن رفضهم للمرشحين الذين تقدمت بهم كتلة الفتح كونها الكتلة الاكبر في البرلمان، مطالبين بتسمية مرشح مستقل ولم يتسنم منصبا وزاريا في الحكومات السابقة.

ويعيش العراق وضعا مضطربا منذ استقالة حكومة عبد المهدي اثر التظاهرات الاحتجاجية التي عمت بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق وادت الى سقوط ما يقارب 600 شهيد والمئات من الجرحى، ما دفع المرجعية الدينية في النجف الاشرف الى اعلان تأييدها لمطالب المتظاهرين باستقالة الحكومة، وترشيح شخصية”غير جدلية” لرئاسة حكومة انتقالية تهيأ لانتخابات مبكرة.