برهم صالح لوزير الداخلية : المرحلة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الامنية

المستقلة /- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وزير الداخلية عثمان الغانمي، مؤكدا على اهمية الحفاظ على الامن الداخلي للبلاد، وتوفير الحماية لجميع المواطنين واحترام مبادئ حقوق الانسان.

وقال رئيس الجمهورية ، حسب بيان رئاسي تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الامنية وتنشيط العمل الاستخباري لترسيخ الاستقرار في البلاد” ، مشيراً إلى وجوب المحافظة على النصر الناجز ضد عصابات داعش الإرهابية، ومكافحة الجريمة لينعم المواطنون بالأمن والأمان.

بدوره، استعرض الغانمي خطط الوزارة للارتقاء بعملها وجاهزية قواتها لحفظ امن المواطنين، مثمناً اهتمام رئيس الجمهورية بعمل الوزارة ودعمه المتواصل بمجال تطويرها بمختلف صنوفها.