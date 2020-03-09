برهم صالح يبحث مع بلاسخارت الحراك السلمي في البلاد

المستقلة … استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته المستقلة، إنه “جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد، والتأكيد على دعم المنظمة الأممية لجهود تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة العراقيين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو حياة حرة كريمة”.

واضاف “كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة من خلال اسناد عمل مؤسسات الدولة خاصة الصحية لمواجهة وباء كورونا، فضلاً عن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير”.