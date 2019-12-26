برهم صالح يرفض تكليف اسعد العيداني ويعرض استقالته للبرلمان + وثيقة

(المستقلة)… اعلن رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، عن استعداده لوضع ااستقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

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