برهم صالح يرفض تكليف اسعد العيداني ويعرض استقالته للبرلمان + وثيقة في ديسمبر 26, 2019 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام (المستقلة)… اعلن رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، عن استعداده لوضع ااستقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة. شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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