برهم صالح يتجاهل التهديدات ويلتقي في ترامب

المستقلة / ريم حمدان / تجاهل الرئيس العراقي برهم صالح تهديدات “حزب الله ” والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاربعاء حيث ناقش القادة سُبل الدعم وتواجد القوات الأمريكية.

وفي اجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، قال ترامب إن إدارته ستتخذ قرارًا بشأن مستقبل القوات الأمريكية في العراق قريبًا.

وقال ترامب خلال لقائه بنظيره العراقي: “لقد كانت لدينا علاقة جيدة بالعراق “.

رغم ان البرلمان العراقي صوت على طرد القوات الأمريكية من البلاد في وقت سابق من هذا الشهر .

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء هدد أبو علي العسكري ، مسؤول أمني رفيع المستوى في كتائب “حزب الله” بطرد برهم صالح من بغداد حال لقائه الرئيس الامريكي .

كما التقى ترامب برئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في المدينة السويسرية.