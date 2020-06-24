برهم صالح يؤكد للوفد الكردي أهمية تسوية القضايا المالية بشفافية وتأمين الرواتب

(المستقلة)… دعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تضافر الجهود للوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل، مشدداً على أهمية تسوية القضايا المالية “بشفافية”.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني”.

وبحث الجانبان “تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي، فضلاً عن مناقشة تداعيات تفشي جائحة كورونا، والتعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم في هذا المجال”.

ونقل البيان عن صالح تأكيده على “ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والقانون”.

وبين رئيس الجمهورية أن “الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة لتحقيق المصلحة الوطنية”، مشدداً على “أهمية تسوية القضايا المالية بشفافية بما يحفظ حقوق جميع العراقيين وتأمين رواتب ومستحقات الموظفين”. (النهاية)